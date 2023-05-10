أخبار الظهيرة.. فرص عمل للشباب بالإسكندرية والحكومة تنفي رفع سعر الخبز

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد الدستور أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".



"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل للشباب بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية، عن توفير 27 فرصة عمل للشباب على مهن عامل نسيج، عامل تجهيز، عامل خدمات، عامل صباغة، عامل فحص، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة "ألوان للتريكو" من حديثى التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى، مع رواتب مجزية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أي زيادات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار.

وقال المركز، في بيان، إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

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"هارلي" لـمحمد رمضان يحقق مليوني جنيه هذا الأسبوع.. تعرف على حصيلته حتى الآن

تواجد فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان في المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر المصري هذا الأسبوع بعد فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود لكنه حافظ على الصدارة في إيرادات الموسم بالكامل بعد تحقيق إيرادات عالية خلال الأيام الأولى من العيد.

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اليوم.. حسين فهمي يفتتح الدورة الأولى من "الليبي للإبداع الفني"

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من المهرجان "الليبي للإبداع الفني"، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح كلا من الفنان القدير حسين فهمي، والفنان الأردنى منذر رياحنه، وذلك بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن المصريين والليبيين، وأبرزهم النجم مدحت صالح، والنجم مصطفي قمر، والمطرب الكبير محمد الحلو، ومحمد الشاشو، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عايدة رياض، والفنانة مادلين طبر، والفنان محمد سليمان.

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"وداعا أخونا الغالي".. إعلاميون ومشاهير ينعون الكاتب والنائب محمود بكرى

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء النائب والكاتب الصحفي محمود بكرى، بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من ٧٠ يومًا.

ونعى العديد من الإعلاميين والمشاهير النائب وكتبوا رثاء في رحيل الكاتب الصحفي:



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