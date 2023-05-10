اليوم.. حسين فهمي يفتتح الدورة الأولى من "الليبي للإبداع الفني"

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من المهرجان "الليبي للإبداع الفني"، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح كلا من الفنان القدير حسين فهمي، والفنان الأردنى منذر رياحنه، وذلك بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن المصريين والليبيين، وأبرزهم النجم مدحت صالح، والنجم مصطفي قمر، والمطرب الكبير محمد الحلو، ومحمد الشاشو، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عايدة رياض، والفنانة مادلين طبر، والفنان محمد سليمان.

ويشهد الحفل تكريم لأكثر من 50 مطربًا ليبيًا احتفت الساحة الفنية الليبية والعربية بأعمالهم ومساهماتهم الطربية واهتماماتهم بخلق أصوات فنية جديدة تساهم في انتشار الأغنية الليبية والعربية.

وتستمر فعاليات الدورة الأولى للمهرجان "الليبي للإبداع الفني"، حتى بعد غد يوم الجمعة الموافق 12 مايو.

ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان تنظيم ورش عمل وندوات فنية وثقافية حول الأغنية الليبية بمشاركة فنانين وأكاديميين في هذا المجال، بالإضافة إلى صناع محتوى الأغنية الأصيلة خاصةً بأن ليبيا تحظي بتنوع ثقافي.