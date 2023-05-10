"هارلي" لـمحمد رمضان يحقق مليوني جنيه هذا الأسبوع.. تعرف على حصيلته حتى الآن

تواجد فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان في المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر المصري هذا الأسبوع بعد فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود لكنه حافظ على الصدارة في إيرادات الموسم بالكامل بعد تحقيق إيرادات عالية خلال الأيام الأولى من العيد.

إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

ونجح محمد رمضان في إضافة إيرادات هذا الأسبوع بقيمة 1,973,998 جنيها لتصل الإيرادات الكلية للفيلم في شباك التذاكر المصري خلال 3 أسابيع منذ إطلاقه ليلة وقفة العيد إلى 32,479,960 جنيها في صدارة الترتيب العام.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وكان العرض الخاص لفيلم "هارلي" الذي أقيم مساء وقفة عيد الفطر بأكتوبر، قد شهد حضور 5 آلاف شخص يتقدمهَم النجم محمد رمضان بطل العمل، والمنتج سامر المحضر وحرص عدد كبير من رواد المول والجمهور ومحبي النجم محمد رمضان في ليلة عيد الفطر على انتظاره والتقاط الصور التذكارية معه قبل بدء العرض، ثم مشاهدة الفيلم، وحدث زحام شديد في صورة لم تحدث من قبل في العروض الخاصة للأفلام.



الفيلم الجديد ينافس 6 أفلام أخرى في دور العرض السينمائي منها فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود وابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو وعدد من نجوم الكوميديا وفيلم مغامرات كوكو لبيومي فؤاد وفيلم ساعة إجابة بطولة غادة عادل وفيلم بعد الشر بطولة علي ربيع وفيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي.