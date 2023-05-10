"وداعا أخونا الغالى".. إعلاميون ومشاهير ينعون الكاتب والنائب محمود بكرى

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء النائب والكاتب الصحفي محمود بكرى، بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من ٧٠ يومًا.

ونعى العديد من الإعلاميين والمشاهير النائب وكتبوا رثاء في رحيل الكاتب الصحفي:

وقال النائب مصطفى بكرى في نعى شقيقه: «بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ .. الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من ٧٠ يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) ظهر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة. رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما نعى الإعلامى أحمد موسي، محمود بكرى قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. ننعي بكل الحزن والأسي وفاة الأخ والصديق النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ .. خالص العزاء للأخ الغالي الكاتب الصحفي والنائب مصطفي بكري .. داعيا الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

بينما قال سامح المغازى: "وفاة الكاتب الصحفي النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ'؛ «شقيق الكاتب الصحفي مصطفي بكري» منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري وسيشيع الجثمان ببلدته ( المعنا - بندر قنا ) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهره".

وقال الإعلامى عبد الناصر زيدان: "من أهم مميزات مصطفى بكري حبه اللا محدود لأسرته وعائلته وأهله.. ويظل حبه لأخيه ورفيق دربه محمود بكري حاجة تدرس وتكتب عنها أحلى كتب في أجمل معاني الأخوه ".

وأضاف: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا دكتور محمود بكري لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أخونا الغالي الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع.. وخالص التعازي لكل أهلي في قنا وقرية المعنا وللكاتب الصحفي النائب مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع .. والأخ أحمد بكري .. والأخ عبدالحميد بكري .. والأخ جمال بكري .. والأخ ناصربكري وكل آل بكري في المعنا وقنا وكل أنحاء جمهورية مصر العربية .. وربنا يتغمد فقيدنا جميعاً بالرحمة والمغفرة .. ويتجاوز عن سيئاته .. ويجعل مرضه طهوراً له .. ويكرم نزله .. ويثبته عند السؤال .. ويجعله من أهل الجنه ".