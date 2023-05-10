رئيس مجلس الشيوخ ينعى النائب محمود بكرى

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب والكاتب الصحفي محمود بكري، والذي وافته المنية اليوم، معربًا عن عميق حزنه وخالص عزائه لأسرة النائب الراحل وذويه ومحبيه.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الفقيد كان عضوًا بارزًا ورجلًا وطنيًا ورمزًا من رموز الصحافة المصرية والعربية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وأعلن النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن موعد عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب النائب مصطفى بكري، عبر حسابه في "تويتر": "يقام يوم الأحد المقبل عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون- صدق الله العظيم".