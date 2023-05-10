الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكري

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تنعى الشركة الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان"

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء إلى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وشقيق الراحل وإلى أسرته، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الراحل برحمته

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن وفاة شقيقه محمود بكرى، كما أعلن موعد الجنازة والعزاء. وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الرسمى على فيسبوك وتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخى وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما"

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم الأربعاء؛ بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة"

ولفت مصطفى بكرى إلى أنه سيحدد فيما بعد موعد عزاء شقيقه محمود بكرى بالقاهرة، متابعا: "رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن وفاة شقيقه محمود بكرى، كما أعلن موعد الجنازة والعزاء. وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الرسمى على فيسبوك وتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخى وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما"

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم الأربعاء؛ بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة"

ولفت مصطفى بكرى إلى أنه سيحدد فيما بعد موعد عزاء شقيقه محمود بكرى بالقاهرة، متابعا: "رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الرسمى على فيسبوك وتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخى وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما"

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم الأربعاء؛ بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة"

ولفت مصطفى بكرى إلى أنه سيحدد فيما بعد موعد عزاء شقيقه محمود بكرى بالقاهرة، متابعا: "رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون"
 

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