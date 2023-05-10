الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل للشباب بالإسكندرية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية، عن توفير 27  فرصة عمل للشباب على مهن عامل نسيج، عامل تجهيز، عامل خدمات، عامل صباغة، عامل فحص، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة "ألوان للتريكو" من حديثى التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين إجتماعى وصحى، مع رواتب مجزية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره للوزارة  أنه تم توفير فرص العمل للشباب بالتعاون مع الشركة بواقع  5 عامل نسيج و6 عامل تجهيز، و2 عامل خدمات، و7 عامل صباغة، و3 عمال فحص، و4 عمال مخزن،  للشباب الذكور خبرة وبدون خبرة، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل في التخصصات والمهن المشار إليها. 

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمي من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضي، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

إدارة بحوث العمالة الاهتمام بالشباب الإسكان المتوسط البطالة التخصصات

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