الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان
تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة المواجهة الإيطالية اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة إنتر ميلان وميلان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

ويلتقي فريق إنتر ميلان بغريمه وجاره ميلان في مواجهة إيطالية خالصة، على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أندريه أونانا.
  • خط الدفاع: ماتيو دارميان – أتشيربي – باستوني – دومفريس - فيديريكو ديماركو.
  • خط وسط الملعب: نيكولو باريلا - تشالهان أوغلو - هنريك ميختاريان.
  • في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

معلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

ويتولى المعلق "حفيظ دراجي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، التي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مشوار ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ميلان، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين ميلان وإنتر ميلان، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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