قبل قمة دورى الأبطال.. رافائيل لياو يخرج مصابًا فى مواجهة ميلان ولاتسيو

تلقي إي سي ميلان، ضربة قوية بخروج مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو، مصابًا خلال المباراة التي تجمع الفريق أمام ضيفه لاتسيو، عصر اليوم، على ملعب "سان سيرو".

وطلب رافائيل لياو، إخراج الكرة من أجل مغادرة الملعب، قبل أن يتم استبداله مبكرًا بزميله البلجيكي أليكسس سايليمايكرس، في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول.

رافاييل لياو يطلب إخراج الكرة.. يغادر الملعب ويدخل ساليميكرز بديلاً

هل سيغيب النجم البرتغالي عن لقاء إنتر في دوري الأبطال؟#ميلان_لاتسيو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/SV5W1yOEJf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 6, 2023

وتعد إصابة لياو، ضربة قاسية لميلان، قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة التي ستجمع "روسونيري" مع إنتر، في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ميلان، ضيفه وغريمه التقليدي، إنتر، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سان سيرو"، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

ويتقدم ميلان، حاليًا على ضيفه لاتسيو، بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تقام في إطار الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقبل انطلاق المباراة، يحتل ميلان، المركز السادس، في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 58 نقطة، بينما يحتل لاتسيو، وصافة الترتيب، برصيد 64 نقطة.