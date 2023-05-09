كولر يختار 25 لاعبا لمواجهة الترجى فى نصف نهائى دورى الأبطال

اختار السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى 25 لاعبا للسفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى فى العاشرة مساء الجمعة القادم على ملعب رادس فى مباراة الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالى:

قائمة الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد أشرف، محمود متولي، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد الضاوي «كريستو»، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج ، أحمد عبد القادر ، مروان عطية ، طاهر محمد طاهر ، أحمد القندوسي ، حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف ، محمود عبد المنعم كهربا.

وتشهد قائمة الأهلي غياب رامى ربيعة للإصابة، بالإضافة إلى البرازيلى برونو سافيو وشادى حسين وأيمن أشرف لاسباب فنية.

واختتم الأهلي تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة الترجى، وتوجهت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس؛ عقب انتهاء المران لمطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة فريق الترجي التونسي.