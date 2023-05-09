مودريتش أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مان سيتي في دوري الأبطال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيلعب النمساوي ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر في ثنائية قلب الدفاع، فيما يشارك الكرواتي لوكا مودريتش بشكل أساسي في خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بسبب تراكم البطاقات، إضافة للفرنسي فيرلاند ميندي.

وتُقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 17 مايو، في مام العاشرة مساءً، على ملعب “الاتحاد”، معقل فريق السيتيزنز.

ويلعب ميلان الإيطالي ضد غريمه إنتر، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.