تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة المواجهة الإيطالية اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف النهائي

ويخوض فريق ميلان مواجهة قوية وحاسمة أمام مواطنه إنتر ميلان في "ديربي الغضب"، على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ديفيد كالابريا – فيكايو توموري – كيرير - ثيو هيرنانديز.

خط وسط الملعب: ساندرو تونالي – كرونيتش – أليكسيس ساليمايكيرس.

في خط الهجوم: إسماعيل بن ناصر - إبراهيم دياز - أوليفيه جيرو.

مشوار ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ميلان، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين ميلان وإنتر ميلان، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.