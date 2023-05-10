الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتى وريال مدريد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وريال
مانشستر سيتي وريال مدريد

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث انتهت مباراة الذهاب مساء أمس الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف ريال مدريد بعد تمريرة من كامافينجا ليسددها بقوة في شباك إيدرسون حارس السيتي.

 

فيما تمكن النجم البلجيكي، كيفين دي بروين من إدارك هدف التعادل للسيتي بعد تسديدة قوية في شباك كورتوا بعد تمريرة متقنة من جوندوجان.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، عقر دار النادي الانجليزي، يوم الأربعاء 17 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، معقل النادي الإنجليزي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحسم فى الاتحاد.. تعادل بهدف لكل فريق فى قمة ريال مدريد ومانشستر سيتى

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر نقل المباراة عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في إفريقيا والشرق الأوسط، قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مانشستر مانشستر سيتى ريال مدريد موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

أبرز استعدادات "تعليم كفر الشيخ" لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة للتأمين تقرر وقف التسجيل على الموقع الإلكترونى

4 مصابين فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بطريق طنطا

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكري

الأمم المتحدة: اتفاق الشراكة مع مصر يسهم فى تحقيق أولوياتها للتنمية المستدامة

استشارى جهاز هضمى يكشف جهود الدولة فى القضاء على قوائم الانتظار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى