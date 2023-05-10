موعد مباراة مانشستر سيتى وريال مدريد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث انتهت مباراة الذهاب مساء أمس الثلاثاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف ريال مدريد بعد تمريرة من كامافينجا ليسددها بقوة في شباك إيدرسون حارس السيتي.

فيما تمكن النجم البلجيكي، كيفين دي بروين من إدارك هدف التعادل للسيتي بعد تسديدة قوية في شباك كورتوا بعد تمريرة متقنة من جوندوجان.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، عقر دار النادي الانجليزي، يوم الأربعاء 17 مايو 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد، معقل النادي الإنجليزي، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر نقل المباراة عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في إفريقيا والشرق الأوسط، قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.