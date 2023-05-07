تقرير تكشف حجم إصابة لياو.. وشكوك حول مشاركته أمام إنتر

تلقى نادي ميلان الإيطالي ضربة موجعة اليوم، بعد الكشف عن إصابة جناحه البرتغالي رفائيل لياو التي تعرض لها في لقاء لاتسيو أمس.

لياو اضطر لمغادرة أرضية ملعب لقاء فريقه مع لاتسيو في الكالتشيو، بعد عشرة دقائق فقط بسبب شعوره بالآلام في العضلة الضامة.

وقال تقرير صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إن الأشعة كشفت إصابة لياو بإجهاد في العضلة الضامة للقدم اليمنى وأن مشاركته أمام إنتر الأربعاء في دوري الأبطال محل شك كبير.

صاحب الـ23 عامًا واحد من أبرز نجوم ميلان ومن أعمدة الفريق الأساسية للمدرب ستيفانو بيولي وغيابه سيمثل ضربة قوية لصفوف الروسنيري أمام الغريم إنتر.

وشارك لياو هذا الموسم مع ميلان في 44 لقاء سجل 13 هدفًا وصنع 13 آخرين.

ويلتقي ميلان مع إنتر في ديربي الغضب الذي يحمل نكهة خاصة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على “سان سيرو”.

وكان ميلان تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، بينما أقصى إنتر نظيره بنفيكا البرتغالي.