الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لياو يطمئن جماهير ميلان على إصابته قبل مواجهة إنتر في الأبطال

لياو
لياو

طمأن البرتغالي رفائيل لياو نجم نادي ميلان الإيطالي، جماهير الفريق على إصابته قبل مواجهة إنتر في ديربي دوري الأبطال.

وتلقى ميلان ضربة قوية في أول 10 دقائق من لقاء لاتسيو أمس بعد خروج لياو للإصابة، وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وطمأن لياو جماهير ميلان على إصابته حيث نشر صورة على حسابه بـ “إنستجرام” وعلق: “نلتقي قريبًا مجددًا”.

وجدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 -0 خلال المباراة التي جمعتهما  السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة. ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع،آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني. 

يذكر أن ميلان سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

لياو ميلان رفائيل لياو إنتر دورى الأبطال

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس