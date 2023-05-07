لياو يطمئن جماهير ميلان على إصابته قبل مواجهة إنتر في الأبطال

طمأن البرتغالي رفائيل لياو نجم نادي ميلان الإيطالي، جماهير الفريق على إصابته قبل مواجهة إنتر في ديربي دوري الأبطال.

وتلقى ميلان ضربة قوية في أول 10 دقائق من لقاء لاتسيو أمس بعد خروج لياو للإصابة، وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وطمأن لياو جماهير ميلان على إصابته حيث نشر صورة على حسابه بـ “إنستجرام” وعلق: “نلتقي قريبًا مجددًا”.

وجدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 -0 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة. ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع،آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن ميلان سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.