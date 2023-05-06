إنتر يهزم روما بثنائية ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإيطالي

انتصر فريق إنتر على مضيفه روما في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإيطالي، بهدفين دون رد.

وأنهى إنتر الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.



واستحوذ إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما كان الأداء الهجومي متقاربًا لكلا الفريقين، وحاول كلًا منهما تسجيل هدف التقدم وفرض سيطرته على المباراة.

وسجل فريدريكو دي ماركو، هدف التقدم لفريق إنتر في الدقيقة 33 من عمر الشو طالأول بصناعة من دينزيل دومفريس.



وسدد لاعبو إنتر كرتين على المرمى من أصل 5 محاولات في الشوط الأول وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 2، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق روما وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق روما.



وانقلب الاستحواذ لصالح فريق روما في الشوط الثاني من المباراة، كما كان الطرف الأفضل في المحاولات الهجومية ولكن الفاعلية كانت من نصيب فريق إنتر.



وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لفريق إنتر في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بصناعة لاوتارو مارتينيز.



وسدد لاعبو إنتر 4 كرات من 10 محاولات طوال المباراة، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها؛ فيما سدد لاعبو روما 3 كرات من 15 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ في مجمل أحداث المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

ورفع إنتر رصيده لـ63 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.