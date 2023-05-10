يتابع الملايين من المصريين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية في محلات الصاغة المصرية عقب انخفاض الأسعار بشكل تدريجي على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بسبب تراجع العملة الأمريكية حيث مازال هناك ارتفاع للأسعار المحلية عن العالمية.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية



تراجعت أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية بقيمة 50 جنيه حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 2550 جنيه بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2022 دولارا وذلك مع ترقب صدور قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال كمية محدودة من الذهب بدون رسوم جمركية لتخفيف الضغط على المخزون المحلي لخفض الأسعار.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي بقيمة 70 جنيه للجرام الواحد بنسبة 4.2% في الأسواق المصرية حيث افتتح جرام عيار 21 عند 2670 جنيه واختتم التعاملات مع نهاية الأسبوع عند 2600 جنيه بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارا بنسبة 1.4% في البورصة العالمية حيث بدأت التعاملات في الأسبوع الماضي عند 1990 دولارا وانتهت عند 1918 دولارا.



وإليكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية :-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2914.25 جنيه.

الشراء 2885.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 22.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2671.5 جنيه.

الشراء 2645.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 21 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2550 جنيه.

الشراء 2525 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 20 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2185.75 جنيه.

الشراء 2164.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 17.52 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1700 جنيه.

الشراء 1683.28 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 13.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1457.25 جنيه.

الشراء 1442.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1092.75 جنيه.

الشراء 1082.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 20400 جنيه.

الشراء 20200 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 160 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 2022$.

الشراء 2021$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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