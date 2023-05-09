الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: الصراع النفطي ممتد حتي وصول سعر البرميل لـ 60 دولار

المهندس مدحت يوسف
المهندس مدحت يوسف

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الصراع النفطي سيمتد خلال الفترة القادمة، للوصول إلى أسعار عادلة للنفط والتي يراها الغرب في حدود 60 دولارًا للبرميل.

خبير اقتصادي: الصراع النفطي سيمتد حتي يصل سعر برميل النفط لـ 60 دولار 

وتابع “يوسف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بدائل الطاقة أدت مؤخرًا إلي تراجع حاد في كم المعروض إلا أن ذلك صاحبه تراجع في أسعار النفط ويتداول اليوم بسعر في حدود 75 دولار للبرميل من نوعية خام برنت القياسي و71  دولار فقط لخام غرب تكساس الخفيف. 

البترول والثروة المعدنية البنية التحتية اسعار النفط المهندس طارق الملا وزير البترول تصريحات خاصة للدستور طارق الملا وزير البترول شركات التعدين العالمية

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

مصادر تكشف لـ"الدستور".. تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الأصول

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»