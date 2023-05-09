خبير اقتصادي: الصراع النفطي ممتد حتي وصول سعر البرميل لـ 60 دولار

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن الصراع النفطي سيمتد خلال الفترة القادمة، للوصول إلى أسعار عادلة للنفط والتي يراها الغرب في حدود 60 دولارًا للبرميل.

خبير اقتصادي: الصراع النفطي سيمتد حتي يصل سعر برميل النفط لـ 60 دولار

وتابع “يوسف” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بدائل الطاقة أدت مؤخرًا إلي تراجع حاد في كم المعروض إلا أن ذلك صاحبه تراجع في أسعار النفط ويتداول اليوم بسعر في حدود 75 دولار للبرميل من نوعية خام برنت القياسي و71 دولار فقط لخام غرب تكساس الخفيف.