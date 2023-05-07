رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر 2023.. تفاصيل 

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر 2023 عبر المنصات الإلكترونية خاصة من المقبولين في القرعة لأداء مناسك الحج والتي تمت في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان للتأكد من سلامة الحجاج المصريين من كافة الأمراض المعدية ويرافق البعثة وفد رسمي من الوزارة للتأكد من سلامتهم طوال الرحلة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر 2023

يمكن للمسافرين للمملكة العربية السعودية للعمل أو أداء مناسك الحج معرفة نتائج الفحص الطبي الشامل الذي يعد من الأوراق اللازمة لإنهاء إجراءات السفر من خلال هذا الموقع (من هنا) وإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع معرفة نتائج الفحص الطبي من خلال هذا الموقع (من هنا).

اختيار نتائج التقرير الطبي للسفر.

كتابة كافة بيانات المسافر للمملكة العربية السعودية.

إدخال بيانات جواز السفر بشكل دقيق.

تحديد المستشفي التي تم الفحص الطبي بها.

اختيار تاريخ إجراء الفحص.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتائج الفحص الطبي بدقة.

رسوم إجراء الكشف الطبي للحجاج 2023

حددت وزارة الصحة رسوم إجراء الكشف الطبي للحاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بالمستشفيات والمراكز الطبية حيث يسدد الحاج رسوم قدرها 500 جنيه على أن تستقبل تلك المسنشفيات والمركز الحجاج من الساعة 9 - 2 ظهرا حيث يتم إعلان منتئج الفحص عبر رابط شبكي بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.

يشمل الكشف الطبي صورة دم كاملة وتحليل وظائف الكبد وتحليل وظائف كلى وأشعة عادية على الصدر حيث تعمل العيادات بشكل يومي لإنهاء إجراء سفر الحجاج وتوفير كافة الخدمات الطبية لهم وتوعية الحجاج على كافة إجراءات السلامة الصحية طوال فترة إقامتهم في المملكة.

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موعد سفر الحجاج المصريين للأراضي السعودية 2023

عقب تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسفر 2023 وإنهاء إجراءات السفر يتسأل الحجاج المصريين عن أولى رحلات عبر شركة مصر للطيران حيث من المقرر أن يبدأ السفر خلال الفترة من 21 مايو وحتى 22 يونيو المقبل على أن تبدأ رحلات العودة خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس 2023.

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