قبل موعده.. تعرف على الفئات العمرية المسموح لها الذهاب لأداء مناسك الحج

أيام معدودة تفصلنا عن موسم الحج مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، فيهتم الكثير من المسلمين بالذهاب لقضاء مناسك الحج في كل عام كونها فريضة على من استطاع إله سبيلا.

وازداد البحث من قبل المواطنين عبر محرك "جوجل" الشهير عن الفئات العمرية المستحقة للسفر للحج عام 2023، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن موسم الحج للعام 2023:

الفئة العمرية المسموح لها بالسفر للحج:

أعلنت وزارة الداخلية بعد نشر قرعة الحجاج لهذا العام عن شروط الذهاب لأداء مناسك الحج، حيث يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية، كما يجب ألا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

كما يستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما، حيث لا يقل عمره عن 18 عاماً، كما يعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023.

شروط قبول حجوزات رحلات الحج للعام 2023:

أعلنت شركات الطيرن عن شروط الحجز وقبوله، حيث يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج على الرحلات بخط سير شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ" حال تسييرها، كما يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي أي نوع آخر من التأشيرات على نفس الرحلة.

ومن يحمل تأشيرة حج يمنع الحجز له على جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الرياض أو الدمام أو القصيم أو أبها، كما يغلق الطريق البري من جده إلى المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا من نهاية يوم 14 من يونيو القادم.

يغلق مطارى جدة والمدينة المنورة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم، كما يوقف نهائيًا إصدار تذاكر إلى خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح على أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز على الذهاب والعودة، كما تمنع الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم، وذلك بتعليمات من السطات السعودية.