كيفية توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023.. وموعد امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023، وذلك مع بداية انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2022-2023 والتي تجرى خلال شهر مايو الجاري وفقا للخريطة الزمنية للعام ويعرض الدستور أيضا من خلال التقرير موعد انعقاد امتحانات الطلاب والجداول المنظمة لها.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني

وضعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني خريطة توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 لكافة المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني حيث يكون المجموع الكلي للترم من 140 درجة ويكون كما يلي :-

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني 40 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الثاني 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني 30 درجة.

المجموع الكلي لمادة االدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الثاني 20 درجة.

المجموع الكلي لمادة العلوم في الفصل الدراسي الثاني 20 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للعام الدراسي خلال الترمين الول والثاني لطلاب 1 إعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 هو 280 درجة.

موعد امتحانات طلاب أولى إعدادي 2023

انطلقت اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي والتي تستمر لمدة 4 أيام حيث تنتهي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث تجرى الامتحانات داخل المدارس وفقا للجدول المعتمد رسميا والذي تم الإعلان عنه مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لكافة المراحل التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على واضعى الجداول الامتحانية عدم انعقاد امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية والتي تمنحها الدولة للعاملين في الهيئات والمصالح الحكومية بما فيها المدارس الحكومية بأجر كامل، وذلك لعدم الإخلال بنظام سيرانعقاد امتحانات.

قد يهمك أيضا:

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 وموعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية أمور تشغل بال أولياء الأمور حاليا حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب 3 إعدادي حيث تجرى خلال الفترة من 18 - 23 مايو 2022-2023.

اقرأ ايضا

كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023