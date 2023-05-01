بعد إعلان قرعة الحج السياحى.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة من الحجاج

قال عمرو عبد الحميد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي أمس الأحد بفوز 16 ألف مواطن بتأشيرات الحج السياحي، يقوم المواطنين الفائزين بالتأشيرة باستكمال باقي الأموال المستحقة عليهم من برامج الحج السياحي الذي اتفقوا عليه مع شركة السياحة، وخاصة أنهم دفعوا مبلغ جدية الحجز فقط لحين إعلان نتيجة القرعة.

الأوراق المطلوبة من الحجاج

وأضاف "عمرو"، في تصريحات خاصة "الدستور"، إنه يقوم المواطنون الفائزين بتجميع أوراقهم المطلوبة لملف وزارة الداخلية والتىي تتضمن جواز سفر مميكن صالح لمدة عام، صورة من شهادة التحصين التي تفيد حصول المقبل على الحج بتلقيه جرعات فيروس كورونا، واستخراج البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان سارية المفعول؛ والتي تثبت تطعيمه ضد مرض الالتهاب السحائي، وذلك قبل السفر بعدة أيام لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تقرها وزاة الصحة.

كما شملت الأوراق المطلوبة تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفيات وزارة الصحة موضحًا به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية التي تعوق عن السفر، وصحيفة حالة جنائية، وعدد 3 صور حديثة خلفية بيضاء، وتصريح سفر الذي يتطلب سفرهم موافقة من جهة عملهم، وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وأشار "عمرو" إلى أنه من المقرر أن يصدر منشور من غرفة شركات السياحة بفتح باب التضامنات بين الشركات على المستويات الثلاثة للحج السياحي الخمس نجوم والحج الاقتصادي طيران والحج البري في الأول من شهر مايو المقبل، ثم يتم بعد ذلك معاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة وتوثيق عقود سكن الحجاج .

يشار إلى أنه قد ظهرت أمس الأحد نتيجة قرعة الحج السياحى لاختيار أسماء 16 ألف مواطن سيؤدون فريضة الحج لهذا العام، ومن بين 73874 مواطنًا تقدموا على الحج السياحي.

وشهدت القرعة منافسة بين 10668 مواطنًا تقدموا للحج الخمس نجوم، تنافسوا على 4000 تأشيرة، و47270 مواطنًا تقدموا للحج الاقتصادي تنافسوا على 8000 تأشيرة، بينما تقدم للحج البري 15936 تنافسوا على 4000 تأشيرة، وتقدمت 1483 للمشاركة بقرعة الحج، منها 268 شركة للخمس نجوم بنسبة 18%، و922 شركة للحج الاقتصادي بنسبة 62%، و293 شركة للمستوى البري بنسبة 20%.