صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبى المجانى على 1802 مواطن بأشمون

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مديرة الإدارة الطبية بأشمون.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة و2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، عيادة جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

هذا وقد أضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (1802) مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (352) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ(111) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (24) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (16) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن القافلة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.