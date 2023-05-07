الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وتفاصيل زيارة وفد أوروبى إلى لبنان

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

تنفيذ عقوبات ضد الفاسدين.. تفاصيل زيارة وفد أوروبي إلى لبنان

أنهى وفد برلماني أوروبي، اليوم، زيارته إلى لبنان، كاشفًا عن تفاصيل زيارته فى بيان نشرته وسائل الإعلام اللبنانية، وطالب الوفد الأوروبي بضرورة مساعدة لبنان في الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيته وشعبه قبل فوات الأوان.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

صحيفة إسبانية: كانسيلو يقترب من الانضمام إلى برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير بايرن ميونخ الألماني، والمُعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات جواو كانسيلو في الصيف المقبل.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

الأرصاد: استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة حتى اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة منذ أمس الأول، ومتوقع أن يستمر حتى نهاية اليوم، وذلك بسبب استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

سامح شكرى: الحسم العسكرى فى سوريا "غير واقعى"

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقّدت الأزمة السورية، والسبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

قبل موعده.. تعرف على الفئات العمرية المسموح لها بالذهاب لأداء مناسك الحج

أيام معدودة تفصلنا عن موسم الحج مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، فيهتم الكثير من المسلمين بالذهاب لقضاء مناسك الحج في كل عام كونها فريضة على من استطاع إليه سبيلًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

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