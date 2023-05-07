صحيفة إسبانية: كانسيلو يقترب من الانضمام إلى برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير بايرن ميونخ الألماني، والمُعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات جواو كانسيلو في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع جواو كانسيلو في الصيف المقبل، واستغلال تدهور علاقته مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مسئولي برشلونة يتواصلون مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كانسيلو، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى قلعة "كامب نو" في الصيف المقبل، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى محاولات إدارة برشلونة لحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف وقيد اللاعبين، من أجل القدرة على التعاقد مع كانسيلو.

يذكر أن كانسيلو قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، قادمًا من مانشستر سيتي.

وحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي تمديد إعارة جواو كانسيلو أو تفعيل بند الشراء.