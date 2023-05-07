الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إسبانية: كانسيلو يقترب من الانضمام إلى برشلونة

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

يحوم الغموض حول مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير بايرن ميونخ الألماني، والمُعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات جواو كانسيلو في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع جواو كانسيلو في الصيف المقبل، واستغلال تدهور علاقته مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مسئولي برشلونة يتواصلون مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كانسيلو، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى قلعة "كامب نو" في الصيف المقبل، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى محاولات إدارة برشلونة لحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف وقيد اللاعبين، من أجل القدرة على التعاقد مع كانسيلو.

يذكر أن كانسيلو قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الماضي خلال شهر يناير، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023، قادمًا من مانشستر سيتي.

وحسب التقارير الصحفية، فإن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي تمديد إعارة جواو كانسيلو أو تفعيل بند الشراء. 

برشلونة كانسيلو جواو كانسيلو بايرن ميونخ مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس