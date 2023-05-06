تنفيذ عقوبات ضد الفاسدين.. تفاصيل زيارة وفد أوروبي إلى لبنان

أنهي وفد برلماني أوروبي، اليوم، زيارته إلى لبنان، كاشفا عن تفاصيل زيارته فى بيان نشرته وسائل الاعلام اللبنانية.

وطالب الوفد الأوروبي بضرورة مساعدة لبنان في الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيته وشعبه قبل فوات الأوان.

وأشار الوفد الأوروبي إلى أن مهمته فى الأراضى اللبنانية، هي تعزيز مكافحة الفساد والعمل لتنفيذ عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين فيه، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وتابع البيان "أوروبا يجب أن تساعد لبنان على الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيته وشعبه قبل فوات الأوان، وأن وفدنا من أعضاء البرلمان الأوروبي سافر إلى لبنان في مهمة من أجل تعزيز مكافحة الفساد".

الوفد الأوروبي يطالب بتنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين

وحول حادث مرفأ بيروت، أكد الوفد الأوروبي ضرورة وجود تحقيق دولي مستقل في الأسباب وتحديد المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياة وجرح آلاف الأبرياء.

كما شدد الوفد الأوروبي على رفض الإفلات من العقاب داعيا لاحترام العدالة المستقلة.

وطالب الوفد الأوروبي المؤسسات الأوروبية بضرورة البدء في تنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميع المتورطين في فساد واسع النطاق وعرقلة الحياة ديمقراطية البلد.

وخلال زيارته، التقى الوفد البرلماني الأوروبي عددا من الكتل السياسية اللبنانية منها التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية، الكتائب، الحزب التقدمي الاشتراكي، وأطلعوا على آرائهم في الملفات اللبنانية الحساسة.

ويعد الوفد الأوروبي كتلة الوسط التي تتألف من نواب ينتمون إلى حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، وضم الوفد رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس، والمسؤول عن الملف اللبناني في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، النائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد.