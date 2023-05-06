لا يفوتك هذا المساء|طفرة في عالم المحتوى الرقمي على "WATCH IT"

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ورصدت "الدستور" موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهي المراسم التي أُجريت في كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

https://www.dostor.org/4387330

أول تعليق من "التعليم" بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات الوزارة بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن اليوم هو بداية الامتحانات للطلبة المصريين في الخارج.

https://www.dostor.org/4387339

ضبط 4350 طن فراخ مجمدة فاسدة داخل مجزر بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن شكوى لأحد المواطنين من قيام شخصين بإدارة مجزر للدواجن "غير مُرخص" بالشرقية واتجارهما فى الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين

https://www.dostor.org/4387244

"الجارديان": تويتر فى أزمة "خرق الخصوصية" بعد نشر تغريدات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان هناك خرق الخصوصية في تويتر بعد نشر تغريدات لم يكن من المفترض أبدًا أن يراها أي شخص باستثناء أقرب أصدقاء الناشر للموقع بشكل عام، وقد اعترفت الشركة بعد أسابيع من تقارير المماطلة.

https://www.dostor.org/4387116

بهدف صلاح.. ليفربول يتقدم على برينتفورد فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه برينتفورد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

https://www.dostor.org/4387317

«Sold Out».. طفرة فى عالم المحتوى الرقمى على «WATCH IT»

بدأت منصة «WATCH IT» الرقمية، الأكثر انتشارًا فى مصر والمنطقة، عرض برنامجها الجديد «Sold Out كامل العدد»، الأربعاء الماضي، وهو التجربة الترفيهية الأضخم في الإعلام العربى مؤخرًا، والتي تستهدف كل الفئات العمرية، وتعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى، وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية، على مسارح مصر في القاهرة وخارجها.

https://www.dostor.org/4387351