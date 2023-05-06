بهدف صلاح.. ليفربول يتقدم على برينتفورد فى الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه برينتفورد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما ضغطوا على دفاعات فريق برينتفورد لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما انتهج فريق برينتفورد الدفاع والتحول بالمرتدات.

وحاول لاعبو ليفربول تسجيل هدف مبكر عن طريق الهجمات المتواصلة ولكن محاولاتهم في الدقائق العشر الأولى لم تهدد المرمى.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من فابينيو على الجانب الأيمن للملعب وصلت ناحية فيرجيل فان دايك المنطلق خلف دفاعات برينتفورد ومرر الكرة برأسه لصلاح الذي حولها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق ليفربول لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائفق التالية من عمر الشوط الأول.



وتقدم فريق برينتفورد للهجوم في الدقائق التالية وحاول لاعبوه الوصول لمرمى ليفربول وتسجيل هدف التعادل.



وسجل برايان مبويمو، هدف التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة 42، بعدما انطلق بتمريرة إيفان توني ناحية واخترق منطقة جزاء ليفروبل وسدد الكرة في الشباك ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود حالة تسلل ضد مبويمو.



ووواصل ليفربول محاولاتهم لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول لحسم النتيجة مبكرًا، كما ضغط برينتفورد لتسجيل هدف التعادل.

وسدد لاعبو ليفربول 3 كرات على المرمى من 8 محاولات، وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برينتفورد وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق برينتفورد.