«Sold Out».. طفرة فى عالم المحتوى الرقمى على «WATCH IT»

بدأت منصة «WATCH IT» الرقمية، الأكثر انتشارًا فى مصر والمنطقة، عرض برنامجها الجديد «Sold Out كامل العدد»، الأربعاء الماضى، وهو التجربة الترفيهية الأضخم فى الإعلام العربى مؤخرًا، والتى تستهدف كل الفئات العمرية، وتعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى، وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية، على مسارح مصر فى القاهرة وخارجها.

وتأتى خطوة «Sold Out» فى إطار خطتها لتشجيع المواهب الجديدة من صناع المحتوى من الشباب فى مجال الكوميديا والغناء، وتقديمهم لصناعة الترفيه فى مصر والعالم العربى وإحياء المسرح.

ويشمل البرنامج ٣ نسخ لـ٣ فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية، يقدمها الإعلامى محمود سعد، مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور. والنسخة الثانية sold out music، وتختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.

محمد قدرى

العروض مباشرة وبحضور الجمهور.. ومنح فرصة لشباب الكوميديا ونجوم والطرب

تعتبر تجربة Sold Out هى الأولى من نوعها فى مصر، حيث تقدم عروضًا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة، فى خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy، وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامى محمود سعد.

العروض تقدم مباشرة على مسرح «أركان بلازا» بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الجمهور الذى سيتمكن من التواصل المباشر مع مقدمى الفقرات والضيوف.

وتم تجهيز الديكورات والصوت والإضاءة على مستوى عالمى، كما تم عمل هوية بصرية مميزة للبرنامج بشكل احترافى مميز.

وانطلق عرض البرنامج الأربعاء الماضى على المنصة الشهيرة، من خلال عدد من الشباب الكوميدى أصحاب المحتوى الترفيهى الكوميدى «ستاند أب كوميدى».

وخلال ساعات محدودة تصدّر البرنامج قوائم المشاهدة على المنصة الشهيرة بأرقام كبيرة للغاية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعى لمنصة «ووتش إت» وبرنامج «سولد أوت» الكثير من التعليقات الإيجابية المشجعة لكل فريق العمل، وتفاعل النجوم معهم، وسط احتفاء بالفرصة الهائلة التى تمنحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر منصة «ووتش إت» الرقمية لهؤلاء الشباب لتقديم محتوى مميز بطرق عرض مختلفة ومبهرة.

ويقدم العروض الكوميدية محمد حلمى وعبدالرحمن محمد وعلاء الشيخ، ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدى من الشباب.

وخلال الحلقة الأولى تطرق محمد حلمى للحديث عن مزايا شعب مصر من عدة جهات بطريقة كوميدية، منها التوفير وغيرها من الأمور، وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد فى المسرح، وانتقد عبدالرحمن محمد عددًا من الأفكار مثل المجاملات الكاذبة بين الأشخاص وغيرها من السلوكيات، وقدم علاء الشيخ عددًا من الأفكار، منها العلاقة بين جيلى الأجداد والأحفاد وغيرها من الأمور.

ويقدم البرنامج الكثير من العروض الكوميدية خلال الحلقات المقبلة، وتتم الاستعانة بعدد كبير من الشباب، وقد قررت إدارة المنصة وفريق البرنامج أن يعرض العرض لمرة واحدة وغير مسموح بتكرار العروض أو المحتوى بأى حال من الأحوال.

حوار من القلب بين مدحت صالح والجمهور.. وحفل خاص فى 27 مايو

تأتى المفاجأة المزدوجة الثانية خلال الأيام المقبلة من خلال حلقة خاصة مع المطرب الكبير مدحت صالح، حيث يتواجد على الهواء مباشرة مع جمهوره على المسرح نفسه مع الإعلامى محمود سعد يوم ٢٧ مايو الجارى، فى تمام الثامنة مساءً، للحديث عن الكثير من الأمور الحياتية والفنية ومشواره الفنى بشكل عام.

وعبّر النجم مدحت صالح عن سعادته البالغة بالمشاركة، ودعا الجمهور للتواجد فى حوار يتشوق له مدحت صالح نفسه، وبعد الحوار مباشرة يتحول المسرح إلى مسرح للغناء، حيث يقدم الفنان الكبير حفلًا غنائيًا مميزًا يحضره الجمهور، ويذاع على منصة «ووتش إت» فيما بعد بشكل مختلف.

وعلمت «الدستور» أن الإعلامى الكبير محمود سعد تواصل مع عدد كبير من نجوم الصف الأول للتواجد خلال الفترة المقبلة فى حلقات برنامجه، وأبدى عدد كبير من النجوم الموافقة على أن يتم التصوير خلال يونيو المقبل.

وتشمل العروض، أيضًا، فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع من الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت فى كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل «مسار إجبارى»، وهشام عباس، وأمير عيد، وغيرها من المفاجآت.

وخلال الفترة الماضية سجّل أمير عيد فقرة غنائية للعرض بعد حواره مع محمود سعد، وكذلك سجّل فريق «مسار إجبارى» حفلًا مختلفًا تمامًا، كما سُمح لعدد من الجمهور بالغناء معهم خلال الحفل، حيث تم اختيارهم عن طريق الصفحة الرسمية للمشروع الترفيهى لزيادة التفاعل مع الجمهور بشكل مبتكر.

وقدم النجم الكبير حفلًا مميزًا أعاد نوستالجيا التسعينيات والثمانينيات من جديد بشكل مختلف.

ويصور النجم الكبير مدحت صالح حفلًا مميزًا خلال حلقته يوم ٢٧ مايو الجارى، وجارٍ الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للتواجد فى حفلات مختلفة وبطريقة مبتكرة تقدم موسيقى مختلفة تمامًا.

منى زكى وأكرم حسنى وأمير عيد وهشام عباس أبرز ضيوف «محور حوارات النجوم»

كانت المفاجأة الكبرى مع إعلان منصة «WATCH IT» عن مشاركة الإعلامى الكبير محمود سعد فى البرنامج، مقدمًا محورًا من محاور المشروع الترفيهى الثلاثة، وهو محور الحوارات وفقرات استضافة النجوم.

ويقدم الإعلامى الكبير مجموعة كبيرة من النجوم فى حوارات على مسرح «أركان بلازا»، على خشبة المسرح، من خلال حوار إنسانى اجتماعى فنى.

ويشارك الجمهور فى الكثير من فقرات الحلقات ليكونوا جزءًا من الحوار، وتم تصوير عدد من الحلقات التى يسمح للجمهور بحضورها.

وخلال الحلقات الماضية امتلأ المسرح بالجمهور عن آخره وسط ردود فعل هائلة من قِبَلهم، منتظرين عرض الحلقات على المنصة.

ومن الحلقات التى تم تصويرها خلال الفترة الماضية، حلقة مع الفنان هشام عباس، وأيضًا حوار خاص مع النجم أكرم حسنى، يوم ٤ أبريل الماضى، بتواجد جماهيرى كبير، وتحدث عن الكثير من الأمور التى حدثت له خلال حياته الفنية وعمله بالشرطة وعلاقاته فى الوسط الفنى.

وسجل الإعلامى الكبير محمود سعد، خلال مارس الماضى، حلقة مع المطرب الشاب أمير عيد، أحد أعضاء فريق «كايروكى»، عن مشواره الفنى الغنائى والتمثيلى وحياته الخاصة، وتوسط الثنائى الجمهور خلال الحوار بشكل مميز، وبعدها قدم أمير فاصلًا من الغناء.

ويحضر الإعلامى محمود سعد مجموعة من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة، أولاها يوم ٢٥ مايو الجارى من خلال الحوار الجماهيرى الأول للنجمة منى زكى، بعد النجاح الكبير لمسلسلها «تحت الوصاية» الذى عرض خلال الموسم الماضى، فتتواجد فى الثامنة مساءً على مسرح «أركان بلازا» بأكتوبر؛ للحديث عن الكثير من الأمور من كواليس تصوير المسلسل وخارجه، ويتم استقبال كل أسئلة ومناقشات الجمهور خلال الحلقة، على أن تعرض على المنصة فى وقت لاحق، وفضلت «منى» التواجد فى حوار مختلف مع محمود سعد، مرحبة بالفكرة الجديدة للبرنامج.