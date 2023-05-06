الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من "التعليم" بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب فى الخارج

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات الوزارة بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن اليوم هو بداية الامتحانات للطلبة المصريين في الخارج.

وأضاف: "أصدرنا بيانا منذ يومين يتعلق بالإجراءات الخاصة بالدخول على المنصة وإجراء الامتحانات وأتحنا منذ يومين اختيارين للطلاب الأول إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية أو الدخول على الرابط الخاص بتحميل ملفات الامتحانات".

وأشار إلى أنه كان هناك 73 ألف طالب يؤدون الامتحانات وحدث مشكلة تقنية بسبب ضغط الدخول على المنصة نتيجة عدم مراعاة فروق التوقيت بين دولة وأخرى٫ لأن فيه عدد ضخم دخل وحدثت بعض المشاكل التقنية.

وتابع: "أكدنا على الحل الثاني المتعلق بتحميل ملف نسخة (PDF) فور حدوث المشكلة"، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم. 

وأوضح أن هناك عدد من الإجراءات التي من الممكن أن تتم بشكل خاطئ والتي تؤدي لتعثر الدخول منها تكرار كلمة المرور والتسجيل بشكل خاطئ على المنصة.

مواد متعلقة

طلعت عبدالقوى يكشف موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى (فيديو)

فرحات: الرئيس السيسى رحب بمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات

زكى القاضى يوضح أبرز القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى (فيديو)

جمال الكشكى: الحوار الوطنى بداية المكاسب السياسية للجمهورية الجديدة (فيديو)

كاتب صحفى: الحوار الوطنى يشهد أجندة متنوعة ومشاركة واسعة من مختلف الفئات

"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: هناك أمل فى تهدئة الأوضاع بالسودان (فيديو)

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى هدفه المواطن والشارع السياسى

حقوقى: "الوثائقية" واجهت تزييف التاريخ بفيلم عن كليوباترا

الأكثر قراءة

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة إنهاء العنف فى منطقة البحيرات العظمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»