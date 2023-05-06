أول تعليق من "التعليم" بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب فى الخارج

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات الوزارة بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب في الخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن اليوم هو بداية الامتحانات للطلبة المصريين في الخارج.

وأضاف: "أصدرنا بيانا منذ يومين يتعلق بالإجراءات الخاصة بالدخول على المنصة وإجراء الامتحانات وأتحنا منذ يومين اختيارين للطلاب الأول إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية أو الدخول على الرابط الخاص بتحميل ملفات الامتحانات".

وأشار إلى أنه كان هناك 73 ألف طالب يؤدون الامتحانات وحدث مشكلة تقنية بسبب ضغط الدخول على المنصة نتيجة عدم مراعاة فروق التوقيت بين دولة وأخرى٫ لأن فيه عدد ضخم دخل وحدثت بعض المشاكل التقنية.

وتابع: "أكدنا على الحل الثاني المتعلق بتحميل ملف نسخة (PDF) فور حدوث المشكلة"، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم.

وأوضح أن هناك عدد من الإجراءات التي من الممكن أن تتم بشكل خاطئ والتي تؤدي لتعثر الدخول منها تكرار كلمة المرور والتسجيل بشكل خاطئ على المنصة.