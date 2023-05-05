السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط أسرع.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، بعدما زاد البحث عبر محرك «جوجل»،  من قبل المواطنين عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023، حيث تقدم الحكومة المصرية الكثير من الخدمات لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ومنها: (التعليمية- الصحية- خدمة المواصلات).

ونستعرض لكم خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، والخدمات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، و ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي المستعلم الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: 
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome.
الخطوة الثانية: علي المستعلم الضغط علي «استعلام علي طلبات».
الخطوة الثالثة: علي المستعلم كتابة الرقم القومي للمتقدم من أجل الحصول على البطاقة.
الخطوة الرابعة: علي المستعلم الضغط على بحث سيظهر لك حالة الطلب الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم العديد من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة  لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي كالآتي:

إعفاء ذوي الهمم من الضرائب.
إمكانية جمع ذوي الهمم بين أكثر من معاش.
كشف ذوي الهمم في المستشفيات مجانًا
إمكانية الدمج في المدارس
إمكانية الدمج في الجامعات والمعاهد.

تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة


إعفاء ذوي الهمم من رسوم الجمارك على السيارات
إمكانية حصول ذوي الهمم على سكن حكومي
يتعامل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة أمام جميع الجهات باعتباره من ذوي الهمم
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خصم على وسائل المواصلات
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خصم على اشتراكات مراكز الشباب
دخول ذوي الهمم المتاحف والمناطق الأثرية مجانًا.
تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة على السيارات المجهزة القادمة من الخارج.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة، مخصصة عددا محددا من الفئات المستحقة وهم كل من:

• أصحاب الإعاقات السمعية.
• أصحاب الإعاقات البصرية.
• قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
• أصحاب أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة.
• الذين يعانون من اضطرابات تعوق إدراك الطفل.
• الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
• الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

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