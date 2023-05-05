أخبار فاتتك| أحمد فهيم يحكي كواليس "جعفر العمدة".. وموعد مباراة الأهلي وبيراميدز

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث التي تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي، جميعها تثير اهتمام المواطن، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أحمد فهيم عن شخصيته فى "جعفر العمدة": "قسمتنى نصين"

كشف الفنان أحمد فهيم، كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.

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موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين وطاقم التحكيم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري.

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أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

استقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها أمس الخميس، وبلغت للدواجن البيضاء 65 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا للكيلو .

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أولياء أمور يطالبون بعدم زيادة حصص المراجعات الخاصة: "كونوا رحماء"

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، إذ أوضح أن الامتحان سيكون مقالى، وإن 30% من أسئلة الإمتحان ستكون بسيطة.

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مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون ويُحيى آمال ليفربول الأوروبية بالدورى الإنجليزى

أحيا مانشستر يونايتد بصيصًا من الأمل لغريمه التقليدي ليفربول في التواجد، ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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تفاصيل مقتل صاحب مخبز فى قليوب على يد شقيقان

تعود "عمرو عبد الرحمن" على الخروج يوميًا من منزله بمنطقة قليوب للعمل داخل مخبز الخاص للوفاء بمتطلبات أبنائه الصغار وزوجته، واستمر ذلك الحال لعدة سنوات.

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