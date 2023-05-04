الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية..

أولياء أمور يطالبون بعدم زيادة حصص المراجعات الخاصة: "كونوا رحماء"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعلن  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، إذ أوضح أن الامتحان سيكون مقالى، وإن 30% من أسئلة الإمتحان ستكون بسيطة،  ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

إلا أن أجواء الامتحانات أثارت حفيظة عدد كبير من المدرسين الذين كثفوا الدروس الخصوصية، الأمر الذي خلق حالة من التوتر بين أولياء الأمور، والطلاب، في هذا الإطار التقت "الدستور" عدد من أولياء الأمور، الذين تحدثوا عن الدروس الخصوصية خلال المعسكر الأخير قبل امتحانات الثانوية العامة.

في البداية قال عبدالله السيد، ولي أمر الطالب" أحمد"، الطالب بالشهادة الثانوية العامة  في مدرسة السعيدية العسكرية الثانوية للبنين، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، إن المدرسين كثفوا حصص الدروس الخصوصية منذ أمس، خاصًة بعد إعلان وزير التربية والتعليم لنظام الامتحانات هذا العام 2023، معقبًا: "تكثيف حصص الدروس الخصوصية نشر بين الطلاب حالة توتر شديدة، لذا طالبت ابني أن يركز في المذاكرة، وألا يحضر الحصص إلا التي يحتاج إليها".

فيما أوضح فتحي عبدالعزيز، ولي أمر طالب، أن الطلاب لا يريدون توتر إضافي، لذلك طالب المدرسين بعدم زيادة حصص المراجعات الخاصة بالثانوية العامة لأن الطلاب هكذا سيشعرون بالذعر، معلقًا: "ليه نزود الحصص بنسبة 30 أو 20 %".

وأضاف، إبراهيم منصور، ولي أمر طالب، أن المدرسين لابد أن يكونوا رحماء على الطلاب، وأولياء الأمور.

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