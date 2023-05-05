أحمد فهيم عن شخصيته فى "جعفر العمدة": "قسمتنى نصين"

كشف الفنان أحمد فهيم، كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال أحمد فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن أول مشهد قام بتصويره كان مشهد ضرب وداد، وبعدها ظل لأيام يذاكر دوره في المسلسل.

وأكد أن الدور كان مسئولية ومفاجأة وحمل كبير من المخرج محمد سامي، ولهذا السبب قرر الإغلاق على نفسه واعتزل بيته وأولاده وأهله، وكان لا يرى أحدًا ليعيش الشخصية، متمنيًا أن يكون على قدر المسئولية.

شخصية "سيد العمدة" كانت صعبة جدًا

وتابع، أن شخصية "سيد العمدة"، كانت صعبة جدًا وعندما قرأها لم يكن يعرف طريقة تجمعيها فهي شخصية ضعيفة في بعض الوقت، وقوية في وقت آخر، خاصة في مشهد الحلقة 18 بعد ضربه أمام الناس في السيدة زينب، وبعدها يحدث نقلة في الشخصية لمكان آخر، مؤكدًا أن الشخصية قسمته نصفين وكان جهد نفسي وعصبي كبير عليه.