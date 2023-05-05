الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

استقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها أمس الخميس، وبلغت للدواجن البيضاء 65 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا للكيلو .

كما استقرت سعر كرتونة البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023.

أسعار الفراخ اليوم 

  • سعر الدواجن البيضاء 65 جنيهًا.
  • سعر الدواجن الساسو 78 جنيهًا.
  • الدواجن أمهات بيضاء 56 جنيهًا.
  • سعر الفراخ البلدي 95 جنيهًا.
  • دواجن بياض أبيض سلك 47 جنيهًا.
  • دواجن بياض أبيض أرضي  49 جنيهًا.
  • دواجن بياض أحمر سلك 57 جنيهًا.
  • دواجن بياض أحمر أرضي 60 جنيهًا.

رغم توقعات "جولدمان ساكس".. أسعار النفط العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة بعر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلي 8.25 جنيه، وذلك مع ارتفاع تكلفة نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار.

سعر الكتاكيت اليوم 

  • سعر الكتكوت الأبيض اليوم 28 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض شركات 17 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو  8 جنيهات.
  • كتكوت ساسو بيور 9 جنيهات.
  • كتكوت بلدي 6 جنيهات.
  • كتكوت هجين  7.25 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.
  • كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.

سعر كرتونة البيض 

  • سعر كرتونة بيض أبيض 88.75 جنيه .
  • سعر كرتونة بيض أحمر 93 جنيهًا.
  • سعر كرتونة بيض بلدي 95 جنيهًا.

اقرأ أيضًا 

ننشر سعر أنبوبة البوتاجاز بعد زيادة أسعار السولار اليوم

الدواجن بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ الدواجن البيضاء كرتونة بيض سعر كرتونة البيض سعر الكتاكيت اليوم أسعار الفراخ اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

الزراعة: حصاد وتقييم سلالات قمح "أكساد" بمركز بحوث الصحراء بجنوب سيناء

الجيش الأوكرانى يكشف هوية الطائرة المُسقطة فوق كييف

أحمد فهيم عن صورته بأفيش "جعفر العمدة": بكيت وحلمى تحقق بعد 20 سنة

بالأرقام.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية (انفوجراف)

بايدن يهدد بعقوبات ضد "مزعزعى الاستقرار" بالسودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات