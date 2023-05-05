أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الجمعة 5-5-2023

استقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة عند الأسعار التي سجلتها أمس الخميس، وبلغت للدواجن البيضاء 65 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا للكيلو .

كما استقرت سعر كرتونة البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 65 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو 78 جنيهًا.

الدواجن أمهات بيضاء 56 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي 95 جنيهًا.

دواجن بياض أبيض سلك 47 جنيهًا.

دواجن بياض أبيض أرضي 49 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر سلك 57 جنيهًا.

دواجن بياض أحمر أرضي 60 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة بعر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلي 8.25 جنيه، وذلك مع ارتفاع تكلفة نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار.

سعر الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 28 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات 17 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه.

كتكوت ساسو 8 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 9 جنيهات.

كتكوت بلدي 6 جنيهات.

كتكوت هجين 7.25 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4 جنيهات.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة بيض أبيض 88.75 جنيه .

سعر كرتونة بيض أحمر 93 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 95 جنيهًا.