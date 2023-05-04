رغم توقعات "جولدمان ساكس".. أسعار النفط العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، بالنسبة لخام "برنت"، كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أدنى مستوى له خلال عامين.

بيانات بنك جولدمان ساكس الأمريكي

رغم بيانات بنك جولدمان ساكس الأمريكي وتوقعاته بارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري 2023، وأن أسعار النفط ستصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، كما نصح البنك المستثمرين بشراء أسهم الطاقة والتعدين، مُشيرًا فى توقعاته إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 23%، إلا أن أسعار النفط هبطت، اليوم، إلى أدنى مستوى لها.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1% عن تداولات الأسبوع الماضي لتسجل 72.55 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار خام تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.25%، ليسجل 68.57 دولار للبرميل.

كما أفادت تقارير دولية، أنه ما زالت شحنات النفط الروسية قوية، بالرغم من العقوبات والحظر، والتى وصلت إلى أعلى مستوى لها فى الموانئ لروسيا لتقدر بنحو أكثر من 2.4 مليون برميل فى اليوم.