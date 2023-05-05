موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين وطاقم التحكيم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في مباراة كأس السوبر المصري.

ويبحث الأهلي عن تحقيق اللقب الثاني على التوالي، بعد أن توج بكأس السوبر في أكتوبر الماضي على حساب الزمالك بعد الانتصار عليه بهدفين دون رد.

ويشارك بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من بطولة الدوري في بطولة كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك عن خوض اللقاء.

ويأمل بيراميدز في الثأر من الأهلي الذي فاز عليه في نهائي كأس مصر خلال شهر أبريل الماضي، وحصد اللقب الأول في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

يلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء الجمعة 5 مايو على ملعب "محمد بن زايد" معقل نادي الجزيرة الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة، كما قناة أبو ظبي الرياضية المواجهة وتقدم تغطية خاصة.

معلقو مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت شبكة قنوان أون تايم سبورتس، عن إسناد مهمة التعليق الصوتي لمباراة الأهلي وبيراميدز إلى المعلق الرياضي مدحت شلبي في القناة الصوتية الأولى.

ويعلق الثنائي محمد البوشي وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية.

وكشفت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، عن إسناد مهمة التعليق الصوتي لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر لمصري إلى المعلق عامر عبد الله المري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

جاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي في السوبر المصري على النحو الآتي:

حكم الساحة: محمود البنا

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: هاني عبدالفتاح

حكم رابع: الإماراتي أحمد عيسى درويش

حكم VAR: عمر محمد آل علي "إماراتي"

حكم VAR مساعد: جاسم عبدالله آل علي "إماراتي"

