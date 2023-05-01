تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش.. وتامر أمين يوجه رسالة للجمهور

نعى الإعلامي تامر أمين، الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا: "صدمنا بخبر وفاة الشاب مصطفى درويش البالغ من العمر 43 سنة، صدمة كبيرة، كان إنسان خير ويساهم في قوافل الإطعام وكسوة الأيتام، ربنا يغفر له ويتغاضى عن زلاته وزلاتنا جميعا".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "المعلومات التي وصلتنا إن مصطفى درويش توفي السابعة صباحا بسبب توقف مفاجئ في عضلة القلب، لم يكن مريضا ولا بيتعالج وليس لديه تاريخ مرضي، كل اللي كتبه بليل هو أنا بس اللي مبقتش عارف أنام، ودخل نام وللآسف نام مصحيش".

ووجه تامر رسالة للجمهور، قائلًا: "الموت مبيستأذنش، ومحدش ضامن عمره، لثانية قدام، عايز الناس كلها تعتبر وتتعظ، أنا مؤمن أن من لم يكن الموت له عبرة، فلا عبرة له، أنت قوى ولا صحتك حلوة، وعضلاتك مفتولة، وتقدر تهد الدنيا بسلطانك، كل هذا لا يسوى نفس داخل أو خارج، فاتقوا الله واتعظوا يا أولو الألباب".