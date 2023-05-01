الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التمثيل قلب جد".. وفاة مصطفى درويش في"ويبقى الأثر" يتحول لحقيقة بعد عامين

مصطفى درويش
مصطفى درويش

يلعب القدر دوراً كبيراً في تحويل التمثيل إلى حقيقة، حينما يقدم بعض الفنانين أداور تتحول إلي حقيقة وتحدث علي أرض الواقع بعد فترة زمنية.

و لم يدرك بعض الفنانين أن مسلسلاتهم أو أفلامهم ستجسد واقعهم ، ومن الصادم أن تتحول قصص أدوار عن "الموت المفاجئ"، إلي حقيقة وأخرهم وفاة الفنان مصطفي درويش الذي توفي عقب عامان من تقديم دور توفي من خلاله بسبب سكته قلبية ضمن أحداث مسلسل "ويبقي الأثر".

حيث كان يجسد الفنان مصطفي درويش دور "إيهاب" الذي اكتشف حقد والدته وأخيه عليه وعلى زوجته وأمواله، عن طريق الصدفة، حيث يسمع حديثهما، وتوفي بسكته قلبية نتيجة الزعل والصدمة.

وخلال السنوات الماضية قام عدد من النجوم بتمثيل أدوار يجسدون فيها شخصيات تفارق الحياة في إطار قصة معينة، وتحولت القصص إلي حقيقة بنفس الطريقة، وأشهرهم الفنان عبد الله غيث و عصام بريدي و محمود المليجي . 

قصة مسلسل إلا أنا

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج  أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

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