الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حاسس إنى مش مطول".. مصطفى درويش يتنبأ بوفاته منذ عامين فى ندوة بـ"الدستور"

مصطفى درويش
مصطفى درويش

رحل عن عالمنا، اليوم، الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 43 عامًا.

وتنبأ الفنان الراحل بقرب موعد وفاته للمرة الأولى في ندوة نظمتها جريدة "الدستور" يوم 9 يوليو عام 2021 في لقاء له مع الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور".

وروى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، تفاصيل حوار دار بينه وبين الفنان الراحل مصطفى درويش على هامش الندوة، حيث قال: "قالي مرة أنا حاسس إنى مش مطول.. حسنة مصطفى درويش المخفية، الله يرحمك يا مصطفى يا درويش.. بدرى أوي يا أخي.. عارف إنك هتقولي يا عم هو إيه اللي بدري ما كلنا مروحين.. إحنا بس اللى مش واخدين بالنا إنها رحلة قصيرة أوى".

وأضاف "الباز": "ببهجته وحيويته وإقباله على الحياة وشغفه بأن يلمس النجوم بيديه كنت أشعر أن مصطفى درويش ابن موت، مصطفى مكنش جدع.. مصطفى كان المجدعة نفسها، كنت عارف إنه ومجموعة من أصدقائه واخدين شقة عشان يجمعوا فيها مساهمات من أهل الخير فلوس وأكل وهدوم، وكان بيدور بنفسه على المحتاجين عشان يساعدهم ويقف معاهم". 

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وفاة الفنان مصطفى درويش 

وأعلن شقيقه هاني درويش، عن خبر وفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

معلومات عن الفنان مصطفى درويش

يذكر أن مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

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