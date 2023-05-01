بعد قرارات الرئيس السيسى.. خالد الجندى: "الناس هتتهافت تطلع أولادها عمال"

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركة في الاحتفال بعيد العمال، والتي جاء في مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، والبدء بتفعيل عمله فور انتهاء الإجراءات القانونية، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان، والتأكيد على القطاع الخاص الالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

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خالد الجندي: ربنا يحشرنا مع الرئيس السيسي لأننا شايفينه رجل صالح

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC": "مين قبل الرئيس السيسي التفت لهم ووضع قوانين، الله يطول عمره ويصلح حاله، لعلها المنجية، عشان تبقوا عارفين ليه بنقول يا رب احشرنا معه لأننا شايفينه رجل صالح يفكر في المعاقين وأصحاب الهمم، ومن لديهم ظروف صحية حالت بينهم وبين الإنتاج".

وأضاف: "تفعيل القرارات فكر جديد عايشينه، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العملية وطريقة تنفيذها، يعني العامل عندك بنفس أكواد السلامة المهنية والضمانات التأمينية للعامل في أوروبا وأمريكا وآسيا، العامل هيكون محمي، ويفتخر".

وأردف: "الناس هتتهافت تطلع أولادها عمال، بدل ما كل واحد عايز يطلع ابنه أطباء ومهندسين وضباط، لو مشيت القوانين زي ما الرئيس قالها، الواحد يربي ابنه على إنه يكون عامل ينتج شيء".



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