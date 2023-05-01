في عيد العمال.. خالد الجندي: "العمل هو مهر الجنة"

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عمال مصر بمناسبة عيد العمال الذي يحل اليوم، قائلًا: “لا يوجد أشرف من العمل ولا أعظم وأقدس من العمل، بعد الإيمان بالله”.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الإثنين، أن العمل هو مهر الجنة، وربنا قال "فنعم أجر العاملين".

ولفت “الجندي” إلى أن القرآن وصف التدين أنه عمل، والسعي الحثيث على الكسب الحلال إنه عمل، وأن العمل لا يأتي إلا بخير.

وأردف: "من يريد يساعد الناس ويدخل الجنة، عليه أن يعمل شيئًا، من يريد النجاح في الامتحانات عليه أن يعمل شيئًا، من يريد حفظ صحته عليه أن يعمل شيئًا وهو ممارسة الرياضة".

واستطرد: "هذا عيد عمال وعيد عمل، والحاجة الوحيدة التي تخرجك من الذل والبهدلة وقلة القيمة وتنجيك من الظلم هو العمل، بدون العمل لا تنتظر أي شئ، سيدنا عمر بن الخطاب قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة".

واختتم: "لا شئ أعظم من قيمة العمل، سيدنا ذي القرنين قال لهم "فأعينوني بقوة".