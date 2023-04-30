الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: كل آيات القرآن والأحاديث تحث على الجماعة والوحدة

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن التحذير القصصي في القرآن.

 وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن كل آيات القرأن والأحاديث تحث علي الجماعة والوحدة.

وأضاف أن كل آيات القرآن الكريم تتحدث عن واقع الأمم الآن الذي نعيشه، متابعًا: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ".

وأشار إلى أنه عندما حدث تنازع بين أبناء الشعب الواحد دخل كل المنتفعين وأصحاب المصالح، بكل ممزق، في دول عديدة وبصور مختلفة في كل دول العالم.

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