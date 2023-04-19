على الرغم من أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد تراجعا بدرجة الحرارة مقارنة بأمس الثلاثاء؛ إلا أن الطقس الحار يظل مسيطر على كافة المحافظات وخاصة القاهرة وصعيد مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4-2023.

حالة الطقس اليوم

تتراجع درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات على القاهرة اليوم الأربعاء، ليسود الطقس المائل للحرارة ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط الرياح غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مع تشكل فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة