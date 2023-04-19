الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

على الرغم من أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد تراجعا بدرجة الحرارة مقارنة بأمس الثلاثاء؛ إلا أن الطقس الحار يظل مسيطر على كافة المحافظات وخاصة القاهرة وصعيد مصر، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4-2023.

 

حالة الطقس اليوم 

تتراجع درجات الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات على القاهرة  اليوم الأربعاء، ليسود الطقس المائل للحرارة ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على  أغلب الأنحاء.

 

وداعًا للأجواء الباردة.. «الأرصاد» تُعلن موعد بداية فصل الصيف

موعد بداية معرض الزهور 2023

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط الرياح غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مع تشكل فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة.
  • مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
  • سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة.
  • قنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة.
  • أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.

 

txt

موعد بداية فصل الصيف ٢٠٢٣ وفقًا للحسابات الفلكية ..خلال سطور

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية الرياح

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 19-4-2023

28 رمضان.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 19-4-2023

فوكس نيوز توافق علي دفع 787 مليون دولار لشركة دومينيون لنشرها الأكاذيب الانتخابية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 19-4-2023

"مرسيدس ولاند كروزر".. الجمارك تعرض 26 لوط سيارات للمزاد اليوم | تعرف على الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال