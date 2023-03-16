وداعًا للأجواء الباردة.. «الأرصاد» تُعلن موعد بداية فصل الصيف

تقلبات جوية شديدة شهدتها محافظات مصر خلال الأيام الماضية، تنوعت بين البرودة والحر وفي بعض الأحيان اجتمعت الحالتان في اليوم الواحد، لتتوالى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من تخفيف الملابس منعا للإصابة بنزلات برد عنيفة.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد فصل الصيف سيكون بعد الاعتدال الربيعي، إذ تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل.

وأوضحت البحوث الفلكية أن ما يحدث في نصف الكرة الجنوبي يكون عكس ذلك، إذ تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان بـ23.5 درجة شمالاً، يوم 21 يونيو فيما يُسمى "الانقلاب الصيفي"، والذي يحدث في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

في الانقلاب الصيفي يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، كما لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط عرض 33-66 فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل.

جدير بالذكر أن الانقلاب الشتوى حدث الأربعاء 21 ديسمبر 2022م، والذي وافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

يُذكر أن هناك أقل من أسبوع يفصلنا على انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع، إذ كشفت الحسابات الفلكية أن فصل الربيع يبدأ الإثنين المقبل 20 مارس، ومدته 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، حيث ينتظر المواطنون بدايات فصل الربيع لاعتدال أجوائه وتميزه بحرارة معتدلة إذا ما قورنت بالشتاء.