موعد بداية فصل الصيف ٢٠٢٣ وفقًا للحسابات الفلكية ..خلال سطور

وفقًا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الصيف في نهاية الشهر السادس من كل عام ميلادي، ويستمر كباقي فصول السنة لمدة ثلاثة أشهر حيث يشهد موجه من عدم الاستقرار ففي هذه الأوقات نوهت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المحتمل أن ترتفع درجة حرارة الجو تدريجيًا اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث يتساءل البعض عن موعد بداية فصل الصيف 2023.

ويتبع فصل الصيف فصل الربيع ومن بعده فصل الخريف، ويتم تحديد موعد فصل الصيف فلكيًا كل عام، ومع زيادة عمليات البحث عنه نعرض خلال سطور موعد بداية فصل الصيف 2023.

موعد بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في نصف الأرض الشمالي.

ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو، أما في نصف الأرض الجنوبي، ففصل الصيف الفلكي الجنوبي يحل تقريبًا من 7 نوفمبر وإلى 7 فبراير، ويتوسطه الانقلاب الصيفي يوم 21 ديسمبر.

متى يبدأ فصل الصيف 2023 والتوقيت الصيفي ؟

ويهتم المصريون بمعرفة موعد نهاية شهر أمشير، أحد الشهور القبطية المرتبطة بالشتاء.

وأمشير هو الشهر السادس في التقويم المصري، ويبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس، واسم الشهر مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

ومن المعروف عن شهر أمشير هو زيادة الرياح الشتوية مع موجة من البرد، ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبه) الذي يسبقه.

وفي نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها.

موعد فصل الربيع

وتزداد ايضًا عمليات البحث فيما يخص موعد فصل الربيع 2023 حيث يبدء في 20 ويكون طوله 92 يومًا و17 ساعة و13 دقيقة، وينتهي في يوم 20 يونيو من العام الجاري 2023.

موعد شم النسيم 2023

ويعد شم النسيم الذي يحتفل به المصريين هذا العام في يوم الاثنين 17 إبريل 2023، مهرجان وطني يحتفل خلاله المصريين، بعيد الربيع.

ويقضي المصريون يومهم في التنزه بالحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان.