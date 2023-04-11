آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 خلال التعاملات المسائية

ننشر قائمة بأخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.66 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنوك مصر

يستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.66 جنيه للشراء، و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

نقدم نشرة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 استقرارًا ليسجل 33.46 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 نحو 33.37 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري نحو 33.28 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي CIB.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

نشر الموقع الرسمي لبنك القاهرة أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 ليسجل نحو 33.60 جنيه للشراء، و33.78 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء اليوم 11 ابريل 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليسجل 33.32 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، داخل بنك فيصل الإسلامي.

