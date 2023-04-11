الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

ننشر قائمة بأخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.66 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنوك مصر

يستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية، في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.66 جنيه للشراء، و33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

نقدم نشرة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال التعاملات المسائية في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.
 

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنوك المصرية

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11/4/2023

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 استقرارًا ليسجل 33.46 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 نحو 33.37 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 في التعاملات المسائية استقرارًا في بنك البركة ليسجل نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري نحو 33.28 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع، داخل البنك التجاري الدولي CIB.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

نشر الموقع الرسمي لبنك القاهرة أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 ليسجل نحو 33.60 جنيه للشراء، و33.78 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.66 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء اليوم 11 ابريل 2023، مقابل الجنيه المصري اليوم ليسجل  33.32 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، داخل بنك فيصل الإسلامي.
 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء الجنيه المصري التعاملات المسائية أسعار العملات البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. اتهامات تدور حول إيمان العاصي بخيانة جعفر

ارتفاع الأمواج وأمطار متوسطة.. طقس متقلب على الإسكندرية

مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. سيد يفكر في فداء محمد رمضان من السجن

برنامج العرافة.. الباز: مقتل شيماء جمال "نهاية طبيعية" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات