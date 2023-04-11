سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

مع قرب موعد عيد الفطر شغل أذهان الأشخاص المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب ببداية التعاملات اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو مبلغ 2165 جنيها في أسواق الصاغة بـ مصر، وذلك بالتزامن ما انخفاض سعر الذهب في جميع الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

وتنشر "الدستور" أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 للبيع وشراء، وذلك من ضمن خدمات مستمرة ستقدمها لزوارها بمختلف المجالات.

سعر الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023



تختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في مصر بالمصنعية، من محلات الصاغة لمحلات آخرى، وسيتراوح متوسط سعر المصنعية وسعر الدمغة في كافة محلات الصاغة ما بين سعر 30 جنيها و65 جنيهًا باختلاف أنواع أعيرة الذهب، وباختلاف من محلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر لتاجر آخر.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في مصر

تشهد أسعار الذهب وجود حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الفترة الحالية، عقب أن قرر البنك المركزي، الرفع لسعر الفائدة إلى حوالي 2%، بالإضافة لاستقرار سعر الدولار في جميع البنوك بـ مصر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

عيار 24

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

عيار 24 بمبلغ 2474 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

عيار 21

سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 2165 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

عيار 18

سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 1855 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بقيمة 17320 جنيها.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الإثنين 10 أبريل

انخفض سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، وسجل 1999 دولارا للأوقية بنحو 1.22%، عند سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.