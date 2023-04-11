سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر تحديث يومى

حالة من الاستقرار مع بداية اليوم العشرين في شهر رمضان المبارك شهدتها العملات، وكثر التساؤل عن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في البنوك المصرية، ببداية التعاملات، واستقرار في سعر الريال السعودي.

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر تحديث يومي

وتنشر "الدستور" سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر بهذا التقرير.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك المركزي المصري:

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.83 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء إلى 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك في بداية التعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه أي مثل البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك القاھرة

فيما جاء سعر الدولار في بنك القاھرة، بالنسبة للبيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك أبو ظبي الإسلام

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء إلى 30.85 والبيع 30.95 جنيه.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأهلي القطري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك الإسكندرية 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى أبو ظبي الإسلامي 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.