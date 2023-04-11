الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار

حالة من الاستقرار مع بداية اليوم العشرين في شهر رمضان المبارك شهدتها العملات، وكثر التساؤل عن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارا في البنوك المصرية، ببداية التعاملات، واستقرار في سعر الريال السعودي.

 

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر تحديث يومي

وتنشر "الدستور" سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في مصر بهذا التقرير.

 

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك المركزي المصري:

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.83 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأھلي المصري
ووصل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء إلى 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك في بداية التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر،  الشراء 30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه أي مثل البنك الأهلي المصري.

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك القاھرة
فيما جاء سعر الدولار في بنك القاھرة، بالنسبة للبيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك أبو ظبي الإسلام
وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء إلى  30.85 والبيع 30.95 جنيه.

 

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك مصر 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك التجاري الدولي 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الرقمية.. مكاسب جماعية في سوق "الكريبتو" بقيادة بيتكوين

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعى فى سوق "الكريبتو"

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في البنك الأهلي القطري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023  في بنك الإسكندرية 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى أبو ظبي الإسلامي 8.22 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً

البنك الدولي: انخفاض العملات أمام الدولار أدى لارتفاع التضخم بالبلدان المستوردة للنفط

سعر الدولار سعر الدولار والريال السعودي الدولار الريال السعودي اسعار الدولار اليوم أسعار الريال السعودي اليوم البنوك

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-4-2023 وأماكن سقوط الأمطار

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

سيناريوهات الحرب التايوانية.. الصين ترد بتدريبات جوية وبحرية مكثفة

إثيوبيا.. تظاهرات ضد حكومة أبى أحمد والجيش يعلن حظر التجوال

الإحصاء: مصر توفر 401 مليون دولار من خفض وارداتها الزراعية خلال شهر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس