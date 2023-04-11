الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11/4/2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، 20 رمضان، استقرارًا مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري)، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات لمتوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال منتصف التعاملات إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-4-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال منتصف التعاملات ارتفاعًا في سوق دمشق ليسجل نحو 7575 ليرة للشراء، و7650 ليرة للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في أدلب ليسجل نحو 7650 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، سجل الدولار في الحسكة ارتفاعاً ايضًا ليبلغ نحو 7700 ليرة للشراء و7735 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين أمام الدولار

سجلت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 في منتصف التعاملات، ارتفاعًا مقابل الدولار لتبلغ نحو 30,119.70 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهد سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 خلال منتصف التعاملات، انخفاضًا أمام الدولار ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,002.10 ليرة لبنانية في السوق السوداء، وبدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عدة سنوات.

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